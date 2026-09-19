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E' morto Sandro Mazzola, bandiera eterna dell'Inter

E' morto Sandro Mazzola, bandiera eterna dell'Inter

Il figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre

(1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos

E' morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.

"Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori della storia. Non solo di quella nerazzurra. Lui è stato la storia dell'Inter: ci è entrato da ragazzino e non ci è più uscito. Sulle spalle un fardello pesante, il ricordo di un papà che pareva invincibile. Nel destino, due leggendari nerazzurri che di fatto lo cresceranno, accompagnandolo nel percorso della storia", il ricordo dell'Inter.

"Una sola maglia per tutta la vita, un solo sogno", scrive il club nerazzurro nel ricordare il grande campione con cui ha giocato 17 stagioni, 565 partite ufficiali, con 158 gol.

Una frase che lo rappresenta bene, pronunciata spesso parlando dell'Inter, era: "L'Inter non è soltanto una squadra, è una parte della mia vita". Oggi il calcio italiano perde uno dei suoi simboli più autentici.

 

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