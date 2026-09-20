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Cuneo, sente rumori nel cortile di casa: spara contro ladri e ne uccide uno. E' indagato per omicidio

Cuneo, sente rumori nel cortile di casa: spara contro ladri e ne uccide uno. E' indagato per omicidio

Il proprietario della cascina in ristrutturazione ha sentito dei rumori provenire dall'esterno e ha sorpreso nel cortile un gruppo di 4-5 persone.

(1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos

Un uomo è stato ucciso da un colpo di pistola nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, dopo essere stato sorpreso dal proprietario di una cascina durante un tentativo di furto. Il proprietario, un autotrasportatore di 35 anni, è indagato per omicidio: è stato ascoltato dai carabinieri e dal pm della procura di Asti.

Secondo quanto ricostruito finora tutto è avvenuto nella notte, tra le 2 e le 2.30, quando il proprietario della cascina in ristrutturazione ha sentito dei rumori provenire dall'esterno e ha sorpreso nel cortile un gruppo di 4-5 persone, che si erano introdotte nella sua proprietà. L'uomo ha esploso un colpo di pistola, una semiautomatica regolarmente detenuta, che ha raggiunto la vittima, un uomo dell'est di 35-40 anni in corso di identificazione.

Il proprietario ha poi chiamato i soccorsi che, arrivati sul posto, hanno provato a rianimare l'uomo ma non c'è stato nulla da fare. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri di Bra e del Reparto Operativo di Cuneo.

"Il nostro abbraccio a chi è stato aggredito e si è difeso a casa sua", detto il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando dal palco di Pontida quanto accaduto a Baldissero d'Alba.

 

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