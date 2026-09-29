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Nations League, Turchia-Italia 1-4: primo successo del Mancini-bis

Nations League, Turchia-Italia 1-4: primo successo del Mancini-bis

Gli Azzurri vincono a Bursa con gol di Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito

(1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos

L'Italia dà quattro schiaffi alle critiche e arriva il primo successo del Mancini-bis. Dopo il ko dell'Olimpico contro il Belgio, la Nazionale tira fuori una prova di forza e carattere e batte la Turchia. Nella bolgia di Bursa finisce 4-1 per gli Azzurri, che portano a casa i primi tre punti nel gruppo A di Nations League.

Partenza super della Nazionale, che passa subito con Bastoni: il difensore dell'Inter risolve una mischia e trova il primo gol della nuova era Mancini dopo 8 minuti di gioco. Poi, al 22', ecco il raddoppio di Frattesi, bravo a correggere in rete una conclusione di Kayode respinta da Bayindir. Il tris al 27' proprio con Kayode, che chiude di fatto la partita.

Un timido accenno di reazione dei padroni di casa arriva a inizio ripresa, quando Yilmaz trova il gol dopo una bella azione costruita sulla destra, con cross al bacio solo da appoggiare in gol. Al 50', la Nazionale ristabilisce però le distanze: Tonali calcia dal limite, colpisce il palo e Pio Esposito si tuffa di testa sul pallone per il gol del definitivo 4-1. L'Italia batte un colpo e aggancia il Belgio, sconfitto dalla Francia, a quota 3 punti in classifica. Per Roberto Mancini, oggi sì, c'è qualche motivo per sorridere.

 

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