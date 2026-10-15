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Schiaffi, insulti e violenza sessuale ad anziane in Rsa di Milano: interdetti 3 operatori sociosanitari

Schiaffi, insulti e violenza sessuale ad anziane in Rsa di Milano: interdetti 3 operatori sociosanitari

Tre operatori socio-sanitari di una Rsa della provincia di Milano sono stati interdetti dopo indagini del Nas coordinate dalla Procura di Lodi. Gli OSS, accusati di maltrattamenti su ospiti anziane e due di loro anche di violenza sessuale, ora non possono più lavorare in strutture sanitarie.

(1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos

Avrebbero schiaffeggiato, insultato, deriso e rivolto frasi intimidatorie ad anziane ospiti di una Rsa. Adesso per tre operatori socio-sanitari di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano è scattata l'interdizione. I carabinieri del Nas di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei loro confronti. Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta del pm, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di Oss all’interno di qualsiasi struttura sanitaria o socio-assistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.

Durante le indagini sono emerse responsabilità di una quarta operatrice che è stata indagata per minacce aggravate. Le indagini, che si sono avvalse anche di intercettazioni audio e video, avrebbero documentato "gravi e sistematici episodi di violenza" commessi ai danni di quattro anziane ospiti affidate agli indagati, a cui vengono contestati, a vario titolo, i reati di maltrattamenti e violenza sessuale.

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In particolare, sarebbero emerse "reiterate vessazioni fisiche e psicologiche" effettuate durante le quotidiane manovre di allettamento e vestizione, durante le quali gli indagati avrebbero afferravano le deboli vittime per i capelli e le avrebbero colpite con schiaffi al volto e alla testa, accompagnando tali gesti con insulti, derisioni e frasi intimidatorie. Ad aggravare il quadro a carico dei due operatori uomini si aggiungono le contestazioni relative al reato di violenza sessuale. I due, "abusando della propria posizione di autorità e dello stato di totale vulnerabilità delle anziane" spiegano gli investigatori, le avrebbero picchiate nelle parti intime in occasione delle quotidiane operazioni di igiene personale.

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