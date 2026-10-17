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Papa Leone sarà dimesso oggi dal Gemelli, domani l'Angelus dall'appartamento pontificio

Papa Leone sarà dimesso oggi dal Gemelli, domani l'Angelus dall'appartamento pontificio

Il bollettino: "Santo Padre giudicato idoneo alla dimissione". Messa al Policlinico prima dell'uscita. A quanto si apprende, i dottori non hanno parlato di necessità di presidi medici per il Pontefice una volta rientrato nel Palazzo apostolico

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Papa Leone XIV, ricoverato da martedì scorso al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un tumore al polmone, sarà dimesso nel primo pomeriggio di oggi.

I medici Luigi Carbone e e Stefano Margaritora nell’ultimo bollettino medico spiegano che “in considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”. lntanto, alle 12, il Pontefice presiederà la messa al decimo piano del Policlinico.

A quanto si apprende, i medici non hanno parlato di necessità di presidi medici per il Papa una volta rientrato nel Palazzo apostolico vaticano. Il Papa, domani, reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio, comunica quindi il Vaticano.

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