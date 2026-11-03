Rassegna stampa martedì 3 novembre, le notizie del giorno: dagli USA alla Campania, tutte le novità

Stati Uniti verso il voto di metà mandato, manovra economica al centro del confronto politico. Le notizie da Campania e Area Vesuviana. Champions League e Formula 1 protagoniste dello sport.

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La giornata di martedì 3 novembre 2026 si apre con l'attenzione internazionale rivolta agli Stati Uniti, chiamati alle urne per le elezioni di metà mandato. In Italia continua il confronto sulla manovra economica e sulle mobilitazioni sindacali di novembre.

Esteri

Stati Uniti, oggi le elezioni di metà mandato: Trump alla prova del voto

Milioni di americani alle urne per rinnovare la Camera dei Rappresentanti e una parte del Senato. Il risultato determinerà gli equilibri politici degli ultimi due anni della presidenza Donald Trump. I democratici puntano a conquistare almeno una delle due Camere del Congresso, mentre i repubblicani cercano di conservare la maggioranza.

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Europa, attacchi hacker ai supermercati: colpiti i sistemi di refrigerazione

Allarme informatico in diversi Paesi europei, Italia compresa. Gli attacchi hanno interessato i sistemi di controllo della refrigerazione di alcuni supermercati, provocando anomalie nelle temperature e mettendo a rischio la conservazione degli alimenti. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'origine degli attacchi.

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Spagna, tragedia ferroviaria: identificate due vittime italiane

Continuano gli accertamenti sul disastro ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo, dove lo scontro tra due treni ad alta velocità ha provocato decine di morti. Tra le vittime sono state identificate anche due persone di nazionalità italiana. Proseguono le indagini sulle cause dell'incidente.

New York, bambino muore di morbillo: è il primo decesso in oltre 30 anni

Un bambino è morto di morbillo nella contea di Lewis, nello Stato di New York. È il primo decesso associato alla malattia registrato nello Stato americano da oltre trent'anni. Gli Stati Uniti stanno affrontando una grave epidemia, con oltre 4.800 casi nel 2026. Le autorità sanitarie richiamano l'importanza della vaccinazione per prevenire la diffusione del virus.

Italia e politica

Manovra economica, confronto sulle misure fiscali e sulle pensioni

Entra nel vivo l'esame parlamentare della legge di Bilancio da circa 26 miliardi di euro. Tra i temi principali figurano la revisione dell'Irpef, gli interventi per famiglie e imprese e le misure previdenziali. Sindacati e opposizioni contestano alcuni aspetti della manovra, mentre nella maggioranza prosegue il confronto sulle possibili modifiche.

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Bosnia, oggi i funerali dei quattro militari italiani morti nell'incidente aereo

Si svolgono a Roma i funerali solenni dei quattro militari italiani deceduti nello schianto di un elicottero impegnato in una missione internazionale in Bosnia-Erzegovina. Tra le vittime il sergente Simone Ruggia, originario di Salerno, dove è stato proclamato il lutto cittadino.

Scioperi, novembre si annuncia un mese difficile per trasporti e scuola

Dopo le mobilitazioni di fine ottobre, nuove agitazioni sindacali sono previste nel corso di novembre. Le proteste riguardano diversi comparti, tra cui trasporti e istruzione, con possibili disagi per pendolari e famiglie. La Flc Cgil ha annunciato uno sciopero per il 20 novembre.

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Caso Pasolini, la Procura di Roma riapre le indagini sull'omicidio

A oltre cinquant'anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, la magistratura romana ha riaperto il caso. La nuova attività investigativa punta ad approfondire gli aspetti ancora controversi dell'omicidio dello scrittore e regista, avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 novembre 1975.

Campania e Napoli

Criminalità giovanile, maxioperazione della Polizia: 28 arresti a Napoli

Operazione nazionale contro la criminalità giovanile, con 644 arresti complessivi. Nel capoluogo campano sono state arrestate 28 persone. L'attività investigativa e di controllo conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sui fenomeni di violenza e illegalità che coinvolgono anche i più giovani.

Camorra e affari, sequestrate tre società coinvolte in appalti milionari

Nuovo intervento delle autorità contro le infiltrazioni criminali nell'economia campana. Il provvedimento riguarda tre società che gestivano appalti per un valore complessivo di circa 75 milioni di euro. L'operazione riporta l'attenzione sui rapporti tra criminalità organizzata e attività imprenditoriali.

Area Vesuviana

Boscotrecase, incendio nel cantiere di piazza SantAnna

Un incendio divampato nel cuore della notte ha provocato ingenti danni al cantiere di piazza Sant’Anna, a Boscotrecase, dove da circa un mese sono in corso i lavori di riqualificazione dell’area. Le fiamme hanno avvolto alcuni escavatori e altri mezzi utilizzati per gli interventi, trasformando la zona in uno scenario di fuoco e fumo. Non si esclude alcuno ipotesi sulle cause dell'incendio, anche quella dolosa.

Torre Annunziata, mense scolastiche ancora ferme: cresce la protesta delle famiglie

Non si sblocca la situazione della refezione scolastica cittadina. L'associazione “Insieme per la Scuola” chiede alla Commissione straordinaria una data certa per l'avvio del servizio. Preoccupazione anche per i lavoratori, che lamentano il mancato pagamento degli stipendi arretrati.

Torre Annunziata, nuovo comandante della Polizia Municipale: circa 60 candidature

Scaduto il 30 ottobre il termine per partecipare alla selezione pubblica del nuovo comandante della Polizia Municipale. Sono circa sessanta le domande pervenute al Comune. Spetterà ora alla Commissione straordinaria individuare la figura cui affidare la guida del Corpo.

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Torre del Greco, 17enne ferito durante una rapina

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito durante una rapina a Torre del Greco. Il giovane è stato colpito con una pistola ad aria compressa. Le forze dell'ordine sono impegnate nella ricostruzione dell'episodio e nell'identificazione dei responsabili.

Sport

Champions League, stasera Inter e Roma in campo: domani tocca al Napoli

Riparte la Champions League con la quarta giornata della fase campionato. Questa sera, alle 21, l'Inter affronta in trasferta il Feyenoord, mentre la Roma sfida il Manchester United. Domani, sempre alle 21, il Napoli sarà impegnato sul campo del Porto e il Como affronterà il Lens.

Napoli, emergenza infortuni alla vigilia della sfida con il Porto

Il Napoli prepara la trasferta europea dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus. Massimiliano Allegri deve fare i conti con numerose assenze: secondo le ultime notizie, sono venti i convocati, compresi tre giovani della Primavera. La partita di domani sarà importante per rilanciare le ambizioni europee degli azzurri.

Udinese, esonerato Runjaic: Paolo Zanetti è il nuovo allenatore

Cambio in panchina per l'Udinese, che ha ufficializzato l'esonero di Kosta Runjaic dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro la Roma. Fatale al tecnico tedesco il difficile avvio di campionato, con appena 5 punti conquistati in 10 giornate. Al suo posto arriva Paolo Zanetti, ex allenatore di Venezia, Empoli e Verona, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il debutto è previsto venerdì 6 novembre contro il Venezia, in una delicata sfida salvezza.

Formula 1, Kimi Antonelli campione del mondo: un trionfo storico per l'Italia

Grande festa per il motorsport italiano dopo la conquista del titolo mondiale di Formula 1 da parte di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha riportato l'Italia sul tetto del mondo dopo 73 anni, firmando un'impresa destinata a entrare nella storia dell'automobilismo.