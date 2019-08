A cura della Redazione

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 15:00 alle 18:00 di martedì 20 agosto 2019, nelle seguenti zone del comune di Torre Annunziata:

VIA CASTRIOTA, VIA VITTORIO VENETO, PIAZZA IMBRIANI, TRAVERSA PLINIO, VIA S. ANTONIO E TRAVERSE LIMITROFE