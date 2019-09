A cura della Redazione

Un’area verde da destinare alla sgambatura di cani e animali domestici.

La giunta municipale ha demandato all’Ufficio Tecnico Comunale la realizzazione di un progetto finalizzato alla sistemazione di un’area di circa duemila metri quadrati posta nel tratto terminale di via Solferino, dopo l’intersezione con via Mortelleto in direzione della spiaggia pubblica.

«L’Amministrazione Comunale – affermano il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore alle Politiche Sociali Martina Nastri – pone da sempre particolare attenzione alla salute e al benessere degli animali domestici. Da qui la volontà di creare una zona in cui possano sentirsi a proprio agio e muoversi liberamente. Il progetto ha come obiettivo anche quello di attirare i cittadini dei Comuni viciniori che potranno recarsi nell’area verde, parcheggiare la propria automobile in alcuni spazi posti nelle immediate vicinanze dell’area - di proprietà comunale - che verranno adibiti a parcheggio, e trascorrere qualche piacevole ora insieme ai propri amici a quattro zampe. Fondamentale sarà anche la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, che con il loro apporto ci aiuteranno nella gestione dell’intera area e nel far rispettare il regolamento di acceso che verrà successivamente approvato. Ci auguriamo – concludono Ascione e Nastri – che la realizzazione di questo progetto possa aprire la strada all’individuazione di altri spazi sul territorio da destinare alle stesse finalità, in modo da consentire ai cittadini di raggiungere quelli più vicini alle proprie abitazioni».