Una fontanina in Largo Andrea Marchese in ricordo di Luigi Raiola, giovane arbitro della sezione AIA “F. Santucci” di Torre Annunziata, tragicamente scomparso ventidue anni fa in seguito ad un incidente stradale.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Oplonti - Trecase Run” ha manifestato all’Amministrazione Comunale la volontà di donare all’Ente oplontino e a tutti i podisti un “beverino” da installare in Largo Marchese.

«Tale opera – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola – rientra nella tipologia di interventi relativi al Regolamento di Microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico da parte della società civile, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nell’agosto 2018. Accogliamo con entusiasmo la proposta dell’A.S.D. “Oplonti-Trecase Run”, anche perché il “beverino” consentirà ai numerosi podisti che affollano quotidianamente il Lungomare di Oplonti di abbeverarsi durante la corsa».