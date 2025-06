A cura della Redazione

Sarà l’evento finale con la cerimonia delle premiazioni, in programma venerdì 13 giugno alle ore 20.30 al Teatro San Francesco di Torre Annunziata, a concludere la “Rassegna San Francesco-Premio Monsignor Raffaele Russo", kermesse del teatro amatoriale promossa dall’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” di concerto con il parroco dell’Ave Gratia Plena, don Paolino Franzese.

La manifestazione, grazie al patrocinio morale del Comune di Torre Annunziata e della F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) si è articolata in 11 spettacoli in concorso realizzati da compagnie provenienti dalle regioni Campania e Lazio. Gruppi teatrali che con entusiasmo hanno risposto al richiamo del palcoscenico contribuendo ad un cartellone ampio e variegato, toccando tutte le corde del divertissement, ma anche tematiche sociali, politiche e storiche.

All’interno di questo panorama ben si è inserita (fuori concorso) la commedia brillante di grande successo con Marco Lanzuise e Luciano Salvetti “Cornuti & Contenti”, andata in scena al San Francesco domenica 9 Marzo.

L’idea del Premio nasce sulla falsa riga di “Venerdì in parrocchia”, la rassegna voluta fortemente da Monsignor Raffaele Russo che ha sempre sostenuto ogni tipo di attività teatrale, in quanto riteneva che fosse il mezzo più immediato per coinvolgere, interessare e promuovere cultura. Per onorare la sua memoria e il suo impegno sociale sul territorio, l’Associazione “La Filodrammatica Sanfrancesco” ha deciso di organizzare la rassegna con il premio che porta il suo nome.

Questa prima edizione ha visto impegnata una giuria tecnica composta da: Giovanni Caso (attore), Giuseppe Chervino (giornalista), Giovanna Esposito (docente e curatrice di progetti teatrali scolastici), Giuseppe Russo (attore), Adolfo Santoriello (tecnico audio-luci) e Giuseppe Forcella (fotografo).

La serata finale sarà caratterizzata dai giovanissimi attori della Filodrammatica Sanfrancesco che presenteranno una riduzione e adattamento de "L'Orso" di Anton Cechov guidati dalla regia di Liliana Peluso. Interverranno Don Paolino Franzese, parroco della Basilica Maria SS della Neve e della parrocchia San Francesco, Vincenzo Ascione, presidente regionale della FITA Campania (Federazione Italiana Teatro Amatori), Anna Vitiello, ambasciatrice del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, oltre ai rappresentanti di tutte le compagnie che hanno partecipato al concorso.

Per le istituzioni è prevista la presenza di Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata e Lina Nappo, assessore alla cultura. Guest star della serata la cantante Francesca Maresca, ambasciatrice della canzone napoletana nel mondo. L’ingresso è libero.