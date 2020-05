A cura della Redazione

Publiservizi, la società che gestisce i tributi del comune di Torre Annunziata, fa sapere che dal giorno 4 maggio gli sportelli di viale Manfredi sono aperti, ma per evitare assembramenti e code si riceve solo per appuntamento.

Sul sito www.publiservizi.net è disponibile un’applicazione per la prenotazione per uno slot di tempo dedicato di 30 minuti. Consultando on line l’agenda si possono verificare i giorni e gli orari di disponibilità.

In alternativa si può chiamare al numero verde 800 222121 (0823/319178 da mobile).