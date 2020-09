A cura della Redazione

Eccellenze torresi premiate dal sindaco Vincenzo Ascione.

Si è svolta ieri, presso l’Aula consiliare “Giancarlo Siani”, in via Provinciale Schiti a Torre Annunziata, la cerimonia di premiazione dell'ingegnere Antonio Caraviello, CEO - Marketing Manager della “Sòphia High Tech”, azienda leader nel settore delle “Mission Critical Application”, e della dottoressa Mariaelena D’Errico, vincitrice del premio per la migliore comunicazione alla 106esima edizione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica nella sezione “Fisica applicata, acceleratori e beni culturali”.

Sòphia, denominata da Invitalia “il Team delle Cravatte Rosse”, è stata riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico come caso di successo nazionale. L’Azienda è inoltre Spin Off dell Università degli Studi di Napoli Federico II ed appartiene al Distretto Aerospaziale Campano.

La dottoressa D'Errico ha partecipato all’ultimo Congresso della SIF con una presentazione dal titolo "Radiografia muonica e archeologia: Individuazione e ricostruzione in 3D di cavità nascoste".

Il primo cittadino ha espresso parole di compiacimento per i due prestigiosi cittadini torresi donando loro una targa con l'immagine della città di Torre Annunziata vista dal mare impressa su vetro.