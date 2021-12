A cura della Redazione

«Accettiamo tutte le critiche possibili, ma non tolleriamo che si dicano bugie o, peggio ancora, falsità che ledono la dignità delle persone, soprattutto se provengono da organi di informazione».

Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione replica agli attacchi perpetrati nei confronti dell’Amministrazione Comunale "con il solo scopo di gettare fango sul suo operato e su quello della Giunta Municipale".

Su un quotidiano nei giorni scorsi è apparso un articolo dal titolo “Fondi alla Harambee, l’associazione dei politici”. Nello stesso, viene riportato testualmente che “la Giunta guidata da Vincenzo Ascione girerà parte dei soldi pubblici provenienti da Napoli alle associazioni che si sono proposte per gestire spettacoli e manifestazioni di fine d’anno, e tra queste l’associazione di promozione sociale Harambee”.

«La notizia pubblicata non corrisponde nella maniera più assoluta alla verità – afferma il sindaco Ascione -. E’ bene specificare che non sono mai stati destinati fondi ad “Harambee” né nella circostanza dell’organizzazione degli eventi legati al Natale 2021, né in nessun'altra occasione. Negli eventi natalizi pianificati dall’Amministrazione Comunale, finanziati con fondi della Città Metropolitana di Napoli, non compaiono iniziative organizzate dal “Progetto Harambee”, come del resto è facile evincere dalla locandina in distribuzione. Abbiamo inoltrato richiesta di rettifica al quotidiano in questione, ed atteso il termine di 48 ore previsto per la pubblicazione della stessa. Ma il direttore ha fatto orecchie da mercante (non è la prima volta che accade). Nell’epoca dei social, dove le notizie rimbalzano molto velocemente, è bene allora uscire allo scoperto e dire una volta per tutte come stanno realmente le cose, per amore della verità e per evitare ulteriori speculazioni recanti danno all’immagine del Comune».