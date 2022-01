A cura della Redazione

Hub vaccinali anti Covid del Vesuviano, gli orari di apertura nel giorno della Befana, giovedì 6 gennaio 2022.

A Torre Annunziata, presso l'ex ospedale civile di piazza Cesàro, il centro sarà regolarmente aperto dalle ore 14 alle 19; a Torre del Greco, presso l'ex Orfanotrofio della SS: Trinità in largo Annunciazione, dalle 9 alle 14. A Pompei, l'hub di piazza Falcone e Borsellino sarà aperto dalle ore 8 alle 14, così come a S. Maria La Carità (via Ponticelli)

A Castellammare di Stabia, in via Traversa Tavernola n. 15, il centro sarà aperto dalle ore 8 alle 20. A San Giorgio a Cremano resterà invece chiuso il 6 gennaio. A Ercolano, l'hub di via Aldo Moro n. 13, sarà aperto dalle ore 8 alle 14. A Boscotrecase, presso la palestra dell'Istituto scolastico "Prisco", aperto dalle ore 14 alle 20.

Per consultare date e orari di apertura di tutti gli altri punti vaccinali dell'ASL NA 3 Sud, clicca qui.