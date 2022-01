A cura di Salvatore Cardone

Da ragazzo era nei boy scout e da adolescente frequentava “La soffitta”, un ritrovo per giovanissimi a piazza Cesàro a Torre Annunziata, sua città natale, dove ha ancora tanti amici.

Diversi anni fa aveva anche una rubrica di alimentazione e salute su “TorreSette”. E il professore Nicola Sorrentino, medico di 68 anni (li compirà il prossimo diciannove febbraio), conosciuto come “Il dietologo dei VIP” che è anche il titolo di un suo libro. Ha infatti uno studio a Milano, in corso Venezia 21, frequentato da attrici, cantanti, presentatori televisivi e persino politici.

Laureatosi in medicina a Milano, dove risiede, si è specializzato prima in scienza dell’alimentazione e dietetica e poi in idrologia e talassoterapia. Collabora con decine di testate giornalistiche ed è spesso invitato in diverse trasmissioni televisive (Rai, Mediaset, La 7) per parlare di diete.

Il nostro concittadino è diventato famoso per aver avuto tra i suoi assistiti Laura Pausini, Emilio Fede, Daria Bignardi, Alba Parietti e tanti altri personaggi. Ieri sera, 6 gennaio 2022, era in “Pomeriggio Cinque” per dare consigli ai telespettatori dopo le “abbuffate” delle festività natalizie.

“Abolire cibi grassi, carni, formaggi, fritture per pochi giorni - ha affermato Sorrentino - per riprendere la forma dopo i chili in più”. Ma i suoi suggerimenti si estendono anche a coloro che non praticano uno sport: “Camminare a passo spedito almeno venti minuti al giorno, salire le scale, scendere alla fermata precedente del bus o della metro per fare un tratto di strada a piedi, andare al lavoro in bicicletta quando è possibile”. E sulla pasta dice: “È buona, facile da digerire, mette buonumore, ma va mangiata poco condita e poco salata e al dente per masticarla bene”. I cibi afrodisiaci? Sono le spezie, il peperoncino, il cioccolato e... il sedano!

Sorrentino ci dà persino consigli sulle misure che deve avere la vera pizza napoletana (spessore, diametro, cornicione) e sulle calorie di ogni tipo di pizza. Insomma Nicola Sorrentino è diventato lui stesso un vip ed è uno dei tanti figli di Torre Annunziata che ci ha resi orgogliosi in tutt’Italia.