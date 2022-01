A cura della Redazione

Allerta meteo in Campania dalle ore 20 didomenica 9 gennaio alle ore 8 di martedì 11 gennaio.

La Protezione Civile regionale ha diffuso l'avviso di criticità legato a vento forte, gelate e nevicate, queste ultime potrebbero verificarsi a quote superiori ai 400-500 metri con possibilità anche di precipitazioni.

La raccomandazione è soprattutto per gli automobilisti i quali sono invitati a mettersi in viaggio solo se equipaggiati con pneumatici da neve, in particolare nelle zone interne della regione.