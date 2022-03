A cura della Redazione

Sabato 12 marzo si è tenuto presso la sede della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” la firma del protocollo – accordo di partenariato con l’Associazione Rete di Ospitalità Diffusa “AREV-OD”, rispettivamente nelle persone del presidente della Pro Loco, dott. Luigi Scognamiglio, e del presidente di “AREV-OD”, avv. Aldo Avvisati.

Il suddetto accordo si tiene necessario per la realizzazione di attività di accoglienza, informazione, sviluppo del territorio e delle imprese attraverso le risorse culturali, folcloristiche, ambientali, religiose e della tradizione della città di Torre Annunziata

La Pro Loco Oplonti e l’Associazione “AREV-OD” si impegnano da sempre affinché il territorio oplontino con tutte le sue bellezze possano essere apprezzate e amate da molti.

«Stamattina abbiamo compiuto un passo importante – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Scognamiglio – attraverso le due realtà della Pro Loco e della collaborazione con l’avv. Aldo Avvisati e di tutti i membri dell’Associazione “AREV-OD”, contribuiremo a dar lustro alla bellezza della nostra città, purtroppo martoriata. Il territorio di Torre Annunziata ha molto da offrire ai turisti stranieri e non. Noi ci impegneremo affinché la loro permanenza nel nostro territorio sia non solo piacevole, ma soprattutto affinché possano trasmettere le nostre bellezze ai più per incrementare il turismo e rilanciare il territorio».