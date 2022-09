A cura della Redazione

Quando si valutano le città italiane, è facile trovare moltissime perle nascoste, soprattutto in regioni affascinanti e immerse nella natura come l'Umbria. Terni, non a caso, rappresenta una delle città più belle della Penisola, per via delle sue tantissime chicche. Dal punto di vista turistico, questo centro offre molte attività diverse, in ogni periodo dell'anno, ma va detto che può diventare anche una preziosa occasione per investire. Cosa sapere su Terni? Scopriamolo insieme.

Per cosa è conosciuta Terni?

Terni è nota soprattutto per aver dato i natali a San Valentino, patrono dell'amore. Ogni 14 febbraio, persone da tutto il mondo visitano questa città per festeggiare San Valentino, le cui spoglie si trovano proprio a Terni. La città ospita anche numerose rovine romane, tra cui un anfiteatro e un ponte. Inoltre, Terni è nota per il suo artigianato tradizionale, come la ceramica e la lavorazione del legno. I visitatori possono infatti trascorrere una piacevole giornata visitando le bellezze architettoniche di Terni e i suoi tipici mercatini locali. Con la sua ricca storia e cultura, è un luogo che ha qualcosa da offrire a tutti.

In cosa investire a Terni?

La città offre molte opportunità per qualsiasi tipologia di business, soprattutto se si parla delle attività legate al turismo. Per fare un esempio concreto, il settore della ristorazione e degli alloggi offre diversi spunti, ma lo stesso vale per il mercato immobiliare. Dunque è possibile cercare delle case in vendita a Terni da comprare e in seguito da affittare ai turisti, per sfruttare il continuo afflusso di visitatori in questa città. Inoltre, si può anche acquistare un immobile da adibire a bed & breakfast o a casa vacanze. In sintesi, non solo santi e vestigia dell'Antico Romano Impero: Terni vince anche per quel che riguarda gli investimenti.

Come si vive a Terni?

La città offre una buona qualità di vita, grazie ai numerosi servizi offerti ai residenti. Inoltre, il costo della vita a Terni è inferiore alla media nazionale, dunque si tratta anche di un'occasione per risparmiare o per godersi al meglio la propria pensione. Per quanto riguarda la vita notturna, ci sono molti bar e locali dove divertirsi e conoscere nuove persone, anche se ovviamente la movida non può essere paragonata a quella delle grandi metropoli. La città dispone anche di numerosi parchi e aree verdi, quindi è perfetta per chi ama trascorrere del tempo (di qualità) all'aria aperta.

Cosa si mangia a Terni?

La tradizione gastronomica di Terni si basa su ingredienti semplici e genuini, di origine contadina. Fra i piatti più famosi in assoluto troviamo la Faraona alla leccarda, ma anche la carne alla brace conta su tantissime specialità tipiche di questa città. La lista prosegue citando gli gnocchetti alla Collescipolana, lo stinco di maiale e l'agnello con patate, pancetta, piselli e tartufo. Sul tartufo di Terni si dovrebbe scrivere un libro, dato che lo ritroviamo in moltissime ricette appartenenti alle tradizioni culinarie di questa città. Si fa ad esempio riferimento alle ciriole al tartufo nero locale, una vera e propria prelibatezza.