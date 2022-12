La Polizia Locale di Torre Annunziata, guidata dal comandante Giovanni Forgione, ha disposto l'istituzione della ZTL in via Gino Alfani nella giornata del 24 dicembre, vigilia di Natale.

Il provvedimento è stato adottato in ragione dei festeggiamenti natalizi, considerato che la zona, conosciuta come la "Curva" - fulcro della movida - è punto di ritrovo di tanti giovani che si incontrano e consumano aperitivi.

Il dispositivo prevede il divieto di sosta e fermata lungo la strada, dall'intersezione con la Rampa Nunziante fino al civico 6, a partire dalle ore 10 e fino alle 18. Dalle 11,30 alle 18, invece, scatterà la ZTL: niente veicoli, dunque, in transito se non quelli dei residenti diretti alle loro abitazioni o box privati, delle forze dell'ordine e dei soccorsi in casi di emergenza, o destinati al trasporto dei disabili.

Venerdì 23 dicembre, invece, lungo il corso Umberto è stato organizzato il "Babbo Natale in Tour" con la sfilata di figuranti, maschere natalizie e animatori, con giochi e attività ludiche per i più piccini e soste dinanzi alle attività commerciali. La partenza è da via Gino Alfani, il corteo festoso poi giungerà in Villa del Parnaso dove ci sarà l'intrattenimento per i bambini.

Il transito veicolare, in questa circostanza, verrà sospeso temporaneamente dalle ore 17 alle ore 19, e in ogni caso per tutto il tempo necessario a garantire che la sfilata si svolga in sicurezza.

Sempre il 23 dicembre, nello slargo antistante la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in via XXIV Maggio, si svolgerà la Festa della Gioia. L'evento è in programma dalle ore 17 alle 22. Per tutto questo tempo, non si potrà né sostare ne fermarsi con le vetture a partire da via Sabotino e fino al sagrato della chiesa, fatta eccezione per i disabili.