A cura della Redazione

Torre Annunziata, zona a traffico limitato temporanea e sperimentale.

In occasione degli eventi natalizi previsti per le strade cittadine nei giorni di mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione ha emanato un’ordinanza che stabilisce l’istituzione di divieti di sosta e di circolazione dei veicoli.

In particolare sarà istituita una Zona a traffico limitato dalle ore 16,00 alle ore 22,00 nel tratto di corso Umberto I compreso tra l’intersezione con via Gino Alfani fino a quella con via Carlo Poerio. Inoltre sarà adottata la Ztl anche in via Vesuvio, nel tratto che va dall’intersezione con corso Umberto I fino a quella con via Vittorio Veneto, e in via dei Mille, dall’intersezione con corso Umberto I fino a quella di via De Gennaro.

La circolazione all’interno della Ztl è consentita solo ai residenti titolari di box auto, ovvero varchi che conducono ad aree private dove sia possibile parcheggiare; a mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine; ai veicoli espressamente autorizzati ed ai veicoli al servizio di persone disabili anche qualora siano condotti da accompagnatori.

Inoltre verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 15,00 alle ore 22,00, sempre nei giorni 21 e 22 dicembre, nel tratto di corso Umberto I dall’intersezione con via Gino Alfani fino a quella con via Carlo Poerio.