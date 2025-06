Franco Borriello, 86 anni il prossimo 4 novembre, ha ricevuto la “T’Onore” per i suoi 50 anni di attività presso la tabaccheria di corso Umberto I n. 61 a Torre Annunziata.

Non c’è fumatore in città che non abbia acquistato nel corso di mezzo secolo un pacchetto di sigarette da don Franco. Concessionario dal 1974 ha smesso di frequentare la tabaccheria nel 2024, alla bellezza di 84 anni. Al suo posto è subentrato il figlio Giacomo per continuare la tradizione di famiglia.

La “T d’Onore” è un’onorificenza conferita dalla Federazione Italiana Tabaccai (FIT) ai tabaccai che si sono distinti per la loro lunga e meritoria attività nel settore. Si tratta di un riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrati nella gestione della rivendita e nel servizio alla comunità. Essa viene assegnata ai tabaccai che hanno maturato almeno 25 anni di anzianità continuativa nella stessa rivendita e che sono associati alla FIT da almeno cinque anni.

Stamattina, mercoledì 18 giugno, la consegna della “T d’Onore” a don Franco da parte del presidente della Federazione Italiani Tabaccai Francesco Marigliano nella sede di Napoli. “Sono molto soddisfatto ed onorato di aver ricevuto questa onorificenza - afferma don Franco -. Ho dedicato la mia vita lavorativa a questa attività, ed oggi, nonostante i miei quasi 86 anni, continuo a collaborare con mio figlio Giacomo, a cui ho passato il testimone. Oggi l’attività di tabaccaio è molto cambiata rispetto a 30 anni fa. Prima si vendevano solo tabacchi e valori bollati. Oggi si gioca al lotto e all’enalotto, si caricano postapay, si pagano bollette, si vendono giornali. Anche se poi alla fine l’attività principale rimane sempre quella della vendita dei tabacchi”.

Non possiamo che complimentarci con don Franco, decano dei tabaccai torresi, per l'ambizioso traguardo raggiunto, augurargli di mantenersi sempre in forma per continuare a collaborare con suo figlio ancora per tanti anni.