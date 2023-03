A cura della Redazione

Nuova allerta meteo in Campania. Questa volta, però, non in riferimento al rischio idrogeologico dovuto a piogge e temporali bensì in relazione ai venti forti e al mare agitato.

La Protezione Civile regionale ha diffuso infatti un avviso di criticità che resterà in atto fino alle 20 di giovedì 16 marzo.

Si prevedono in particolare venti localmente forti settentrionali, con raffiche; mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

"La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si segnala, in considerazione del vento forte e del conseguente mare agitato la necessità di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici", si legge nella nota.