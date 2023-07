A cura della Redazione

Refezione scolastica a Torre Annunziata, dal 31 luglio le domande.

Il Comune ha pubblicato l'avviso rivolto alle famiglie che hanno bambini frequentanti l'asilo nido comunale, le scuole dell'infanzia e primarie del territorio.

Il servizio è affidato alla ditta GLM Ristorazione con sede a Castellammare di Stabia. L'inizio è fissato per il 2 ottobre prossimo.

Le istanze vanno inoltrate esclusivamente on line, l'accesso è tramite SPID. Occorre collegarsi al link https://www.telemoney.cloud/loginSPID.xhtml?enteId=11. C'è tempo fino al 20 settembre.

Tra i documenti da allegare, l'ISEE relativo ai redditi 2022, con validità 31 dicembre 2023.

Sono 4 le fasce reddituali previste, in ragione delle quali l'utente verserà un costo differenziato per ogni singolo pasto. Il tetto massimo ISEE per la tariffa agevolata è di 10.633 euro. Oltre tale soglia, si applica la tariffa ordinaria.

Ecco la tabella riepilogativa