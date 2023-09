A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei ricerca, per conto di un’azienda produttrice di statue sacre in resina e vetroresina con sede a Scafati, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni, i seguenti profili professionali:

1) Addetto all’applicazione di fondi e colori - Requisiti: capacità di utilizzo di macchine rotative e utensili da lavoro quali smerigliatrici, fresatrici, spatole per stucco, carte vetro e aerografi; preferibile un’età massima di 35 anni; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione;

2) Addetto all’applicazione e lavorazione della lana vetro - Requisiti: capacità di utilizzo di macchine rotative e utensili da lavoro quali smerigliatrici, fresatrici, spatole per stucco, carte vetro e aerografi; preferibile un’età massima di 35 anni; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione;

3) Addetto alla produzione di statue in resina - Requisiti: capacità di utilizzo di macchine rotative e utensili da lavoro quali smerigliatrici, fresatrici, spatole per stucco, carte vetro e aerografi; preferibile un’età massima di 35 anni; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione;

4) Addetto a spruzzatura e decorazione di statue - Requisiti: capacità di utilizzo di aerografi e pennelli; preferibile un’età massima di 35 anni; preferibile una seppur minima esperienza nella mansione.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro l’8 ottobre all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando il/i relativo/i profilo/i di interesse.