Affidati in via definitiva i servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata mediante appalto integrato, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Da da ottobre si inizia con la progettazione esecutiva e a gennaio 2024 partiranno le opere. Per il prossimo giugno è prevista la consegna dell’impianto sportivo ristrutturato. Ciò permetterà alla squadra del Savoia di iniziare il campionato 2024/25 disputando le partite casalinghe nel proprio stadio.

L’importo complessivo dell’appalto è pari a circa 1 milione e 826mila euro.