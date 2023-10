A cura della Redazione

Si è tenuto venerdì 29 settembre 2023, presso la sala convegni de Guevara della direzione Asl Napoli 3 Sud, il convegno per la presentazione del "Progetto: interazione e integrazione tra MEdicina GEnerale e Rete oncologica campana per la presa in carico precoce del paziente oncologico", organizzato da Sandro Pignata coordinatore scientifico regionale della Rete oncologica campana (Roc) e da Mario Fusco coordinatore registro tumori Campania e direttore registro tumori Asl Napoli 3 Sud.

Obiettivo dell’iniziativa, rafforzare l’interazione tra Rete oncologica campana e medici di medicina generale. L’incontro ha offerto l’opportunità di approfondire la conoscenza della Roc ed il funzionamento dei Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom) attivi sul territorio aziendale. Attraverso la piattaforma dedicata alla Rete, il medico di famiglia può indirizzare in soli pochi minuti il proprio assistito al Gom che ritiene più indicato alle sue necessità e condizioni cliniche, consentendo la presa in carico del soggetto entro 7 giorni dalla sua segnalazione.

Il convegno ha riscontrato un notevole interesse da parte della medicina generale che insieme a referenti aziendali dei Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali oncologici, chirurghi, oncologi, case manager, hanno espresso con forza il proprio impegno nel garantire l’intercettazione precoce del paziente, il suo rapido inserimento nella rete e condivisione multidisciplinare dell’iter di cura.

“Questo impegno congiunto - ha affermato il direttore generale asl Na 3 Sud Giuseppe Russo - realizza una collaborazione interdisciplinare, vera chiave di volta per affrontare in modo efficace e tempestivo la complessità delle cure oncologiche”.