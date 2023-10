A cura della Redazione

Arredare il proprio giardino in base al modo in cui vuoi viverti il tuo spazio verde è fondamentale per rendere questo spazio della casa vivibile ed in linea con gusti e preferenze personali.

Per questo motivo, se hai abbastanza spazio da viverti questo ambiente della casa durante il pranzo, o per invitare amici e parenti a trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, avere un gazebo giardino diventa fondamentale se non hai punti d’ombra in cui posizionare il tuo salotto per esterni.

In questo articolo, ti forniremo suggerimenti utili per scegliere il tuo gazebo da giardino, sia per capire a quali elementi e caratteristiche tecniche prestare attenzione, che consigli di stile, per acquistare quello più adatto.

Scegli un articolo delle dimensioni giuste

Il primo elemento da andare ad analizzare per capire come scegliere il gazebo perfetto riguarda le dimensioni di questo elemento.

La scelta dovrà necessariamente dipendere dallo spazio disponibile nel tuo giardino per posizionare questo articolo.

Se non hai a disposizione una planimetria del giardino che ti fornisca lo spazio preciso disponibile, armati di metro e matita per capire che tipo di spazio hai a disposizione per posizionare questo elemento.

Analizza il materiale di produzione

È tanto ovvio quanto scontato che non tutti i gazebo siano uguali.

Il materiale di produzione di questo elemento di arredo deve essere un importante fattore decisionale per individuare quello che rispecchi le tue esigenze di resistenza, longevità e design.

È importante inoltre distinguere tra i materiali di produzione del telaio da quelli del tetto.

Il telaio può essere realizzato in legno, metallo o plastica, mentre il tetto può essere in tessuto, metallo o policarbonato.

In generale, scegliere materiali resistenti, che siano naturali come il legno, ma anche artificiali come il metallo, ti assicurerà una maggiore resistenza e longevità di questo articolo.

Attenzione però ai materiali di produzione del tetto: se in metallo, potrebbero non essere il massimo della traspirabilità e freschezza nelle stagioni più calde.

Per scegliere, dovrai basarti anche sull’esposizione ed il clima: in ambienti molto umidi, il legno potrebbe non essere la scelta ideale.

Stabilisci un budget per il gazebo

Per capire come orientare il tuo sguardo nel mare magnum di proposte esistenti, scegli quanto sei disposto a spendere per questo complemento di arredo.

In base alla tua capacità di spesa potrai orientarti nella ricerca della soluzione ideale tra resistenza ed estetica, cercando il miglior rapporto qualità-prezzo.

Optional: gli elementi che non ti aspetti ma che desideri in un gazebo

Un aspetto a cui non si pensa molto spesso quando ci si cimenta nella scelta di questo genere di articoli è la possibilità che questi siano dotati di accessori e funzionalità aggiuntive che possono tornarti davvero utili in base alle tue esigenze.

La presenza di zanzariere integrate, ad esempio, può tornare davvero utile in condizioni di alta umidità e proliferazione di questo genere di insetti.

Ancora, se il tuo giardino non fornisce un alto livello di privacy, la presenza di pareti laterali potrebbe darti quel senso di riservatezza che cerchi senza toglierti il bello della luce naturale.

Concediti un momento per capire che tipo di gazebo desideri, quali sono le caratteristiche che deve possedere per soddisfarti e rendere il tuo giardino una piccola oasi verde.