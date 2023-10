A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei ricerca personale per conto di un’azienda specializzata nel settore dell’arredamento navale, yachtistico e civile, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale.

Questi i profili professionali (e i relativi requisiti) richiesti:

1) Fabbri: età compresa tra i 18 e i 55 anni; capacità di lavorare manualmente lamiere e profilati in metallo, realizzare manufatti in ferro, bronzo, alluminio, metallo e ottone da assemblare, montare e adattare ad elementi tipici delle imbarcazioni da diporto; capacità di creare e riparare oggetti in metallo, forgiare metalli, montare allestimenti nautici interni ed esterni, serramenti e infissi; richiesta esperienza nella mansione.

2) Falegnami: età compresa tra i 18 e i 55 anni; capacità di costruire, montare, adattare e riparare manufatti lignei e elementi tipici delle imbarcazioni da diporto; capacità di effettuare il montaggio di allestimenti nautici interni ed esterni, e realizzare la compartimentazione degli ambienti; conoscenza di prodotti per il trattamento e verniciatura del legno, dell’uso delle resine epossidiche, della ceratura, incollaggio, lucidatura, carteggio e levigatura del legno e delle tecniche di finitura e protezione delle superfici in legno; richiesta esperienza nella mansione.

L’azienda ha cantieri nautici aperti in varie nazioni extraeuropee ed offre vitto, alloggio e indennità di trasferte giornaliere all'estero.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 19 novembre 2023 all’indirizzo email cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi.

