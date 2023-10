A cura della Redazione

Mancanze d'acqua in corso a Torre Annunziata.

Il guasto ha comportato l'iterruzione dell'erogazione idirce nelle utenze ubicate in via Ercole Ercoli, via Piombiera e tutte le relative traverse.

Il ripristino del servizio avverrà dalle ore 15 di oggi, mercoledì 18 ottobre.