A cura della Redazione

Lunedì 30 ottobre, dalle ore 16 alle ore 19, in via Sepolcri a Torre Annunziata, nei pressi degli scavi di Oplontis, nell’ambito del progetto “Crew”, l’associazione “Piccolo Passi Grandi Sogni” festeggerà l’arrivo dell’Autunno.

Saranno organizzati giochi per bambini, con laboratorio di riciclo, truccabimbi, gonfiabili e animazione creativa ed ambientale. Inoltre i ragazzi e gli operatori del laboratorio di giardinaggio puliranno la zona e piantumeranno fiori e piante nelle aiuole.

Infine, in un periodo in cui più che mai si avverte la voglia e la necessità di Pace nella nostra città e non solo, come ci ricordano i recenti avvenimenti in Palestina e Ucraina, nelle aiuole esistenti verranno piantati 5 ulivi, pianta simbolo della Pace.