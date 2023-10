A cura della Redazione

Giorni fa, gli operai di una ditta della Gori, sono intervenuti per riparare un tubo con una grossa perdita d’acqua.

L’intervento è avvenuto sul marciapiede antistante la sede del Partito Democratico in corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata. Il marciapiede, come si può vedere dalla foto, è pavimentato con tozzetti di porfido. Ebbene, alla fine dell’intervento, gli operai anziché riposizionare i sampietrini tolti per effettuare la riparazione, hanno pensato bene di coprire lo scavo con l’asfalto, lasciando così sul marciapiede i tozzetti di porfido.

Ci chiediamo: è normale tutto ciò? Una città che si vede continuamente “violentata” dagli operai delle ditte dei sottoservizi, i quali arrivano, rompono, rattoppano alla meglio e vanno via. Con le strade che appena arriva una pioggia torrenziale diventano groviere.

Chi deve controllare che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte? L’Ufficio tecnico comunale è al corrente di questo intervento?

Intanto domenica prossima è la Festa della Madonna della Neve, e quei tozzetti ammassati sul marciapiede di certo non sono un buon biglietto da visita per la città, anzi rappresentano anche un pericolo per i pedoni.

Quindi non ci rimane che fare un appello alla Gori: riusciamo per sabato 21 ottobre a rimettere a posto i sanpietrini sul marciapiede?