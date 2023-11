A cura della Redazione

Potatura degli alberi, adotatti nuovi dispositivi viabilistici in corso Umberto I. Lunedì 6 novembre, per consentire le operazioni di sagomatura degli arbusti, viene istituito il divieto di sosta e fermata dalle ore 6 alle 17 nel tratto compreso tra il civico 95 (altezza via Vesuvio) e il 147 (altezza intersezione con via Gino Alfani).

Sempre in tema di viabilità, mercoledì 8 novembre saranno effettuati interventi per l'impianto di sollevamento fognario in via Provinciale Schiti. Dalle ore 7 alle 17, vigeranno dunque l’obbligo di svolta a sinistra in via Provinciale Schiti per i veicoli provenienti da Torre Annunziata all’altezza dell’intersezione con via Ercole Ercoli e obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da Castellemmare; l’obbligo di svolta a destra in via Provinciale Schiti per i veicoli provenienti da Castellammare all’altezza dell’intersezione con via Ercole Ercoli.

Saranno inoltre istituiti il senso unico di marcia in via Ercole Ercoli nel tratto di strada compreso tra l’interseszione con via Provinciale Schiti e l’intersezione con via Piombiera in direzione Pompei; il divieto di accesso in via Ercole Ercoli all’altezza dell’intersezione con via Piombiera per i veicoli provenienti da via Provinciale Schiti; il limite massimo di velocitaà di 30 km/h in via Provinciale Schiti a 50 metri dall’intersezione con via Ercole Ercoli per i veicoli provenienti da Torre Annunziata e Castellammare.

Da lunedì 6 novembre, e fino al 17 novembre, in via Maresca verranno effettuati interventi di manutenzione del fondo stradale e dei marciapiedi. Introdotti i divieti di sosta e fermata dal civico 2 al 34. Tali dispositivi vigeranno dalle ore 7 alle 18 per tutto il periodo considerato.

Infine, domenica 5 novembre è in programma una sfilata di carrozze d'epoca in zona Torre Centrale, evento organizzato dall'associaizone Verso Sud. Nella circostanza, vengono disposti i divieti di sosta e fermata in piazza Risorgimento, dai civici 19 al 22, dalle ore 14 alle ore 17. Il corteo attraverserà piazza Risorgimento, viale Manfredi, piazza Imbriani, via Sant’Alfonso dei Liguori, via Vittorio Veneto, traversa Maresca, via Simonetti, via Tagliamonte, corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III, largo Grazie, via Roma, piazza Imbriani, viale Manfredi, piazza Risorgimento.