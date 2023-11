A cura della Redazione

Al via il progetto "La differenziata a scuola”. Promosso dalla Commissione Straordinaria del Comune di Torre Annunziata, in collaborazione con la società Prima Vera, l’iniziativa ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare gli alunni sul tema della raccolta differenziata, diffondendo informazioni utili a determinare un corretto comportamento eco-sostenibile e formare una coscienza ecologica.

Martedì 24 ottobre sono iniziati gli incontri con gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e secondaria di primo grado di Torre Annunziata. Gli incontri proseguiranno, in tutti gli Istituti scolastici, nel mese di novembre.

Al termine degli incontri sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di "Ambasciatore del Riciclo", con la mission di diffondere le buone pratiche per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti ed un utilizzo consapevole dei materiali che quotidianamente usiamo.

Gli incontri riprenderanno martedì 7 novembre con gli alunni del IV Circolo, poi si proseguirà con il plesso di via Cavour e via Murat, via Gambardella e così via.

Contestualmente con il IV circolo a novembre partirà il progetto pilota "OLImpiadi" - sull'importanza della raccolta degli olii domestici.

“Siamo certi che i bambini sapranno influenzare positivamente anche i comportamenti degli adulti”, afferma il dott. Eugenio Piscino, amministratore unico della PrimaVera.