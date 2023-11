A cura della Redazione

Riceviamo e pubblichiamo nota dell'associazione "La paranza delle idee" sul Piano Urbanistico Comunale (PUC):

"Considerate le varie fasi procedurali previste dalla legge in materia, è ormai impossibile che il Comune di Torre Annunziata approvi o anche solo adotti definitivamente il Piano Urbanistico Comunale entro il 2023 (termine perentorio sancito dalla legge stessa), malgrado ciò figurasse tra gli espliciti obiettivi dichiarati in più occasioni dai Commissari che guidano il Municipio oplontino.

La cosa preoccupa, specie alla luce dell’invio di commissari ad acta in alcuni dei Comuni inadempienti appena annunciato dall’assessore regionale all’Urbanistica e che, se dovesse riguardare anche Torre Annunziata, porterebbe a un paradossale commissariamento dei Commissari.

D’altronde, i PUC sono basilari per l’attuazione di politiche di rigenerazione urbana e di contrasto al consumo di suolo e quello torrese, con il 72,06%, è tra i primi cinque Comuni campani, quasi tutti con esperienze di scioglimento per camorra, per quota di territorio edificato.

Tuttavia, potrebbe comunque esserci una nuova proroga di un anno delle scadenze relative ai PUC.

In ogni caso, ci pare necessario che i Commissari chiariscano lo stato della redazione del Piano, anche perché, a questo punto e ancor di più nell’ipotesi di proroga dei termini, avrebbe maggiormente senso, magari previa riapertura del confronto con i cittadini (anche per alimentare un sano dibattito pubblico in vista dell’ormai imminente campagna elettorale), lasciare a un’Amministrazione eletta il compito di varare un atto che è spiccatamente politico. È altresì vero che sul PUC pesano quasi vent’anni di lacune proprio della politica locale, la quale sul tema non può non esprimere una posizione.

Comunque, esortiamo i Commissari a fare attenzione anche ai contenuti del PUC, onde evitare quanto accaduto a Castellammare di Stabia, dove il Piano è stato bocciato dalla Città Metropolitana perché troppo basato sul turismo e poco sui fabbisogni residenziali (aree verdi e per lo sport, parcheggi, ecc.)."