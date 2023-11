A cura della Redazione

Spazi Civici di Comunità è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Una vera e propria “chiamata alla partecipazione sociale”, rivolta ai giovani dai 14 ai 24 anni. E’ ciò che arriva anche nel nostro territorio di Torre Annunziata, grazie all’avvio del progetto “Spazio civico di comunità” che prevede numerose attività gratuite e l’opportunità di uno Spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà ed il rispetto reciproco.

Alcune associazioni del nostro territorio, unendosi, si sono aggiudicate il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA e promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’avvio di uno Spazio Civico di Comunità, che avrà la sede centrale in via Sepolcri/Via Margherita di Savoia, dove saranno offerte gratuitamente attività sportive ed extra sportive e sociali ai giovani, promuovendo il protagonismo giovanile e grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale.

La dichiarazione del presidente di Spor e Salute Marco Mezzaroma

“Il progetto - spiega il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma - ha non solo l’obiettivo di creare hub di aggregazione per i giovani del territorio con un programma di attività sportive, educative e sociali, che sia capace di attivare e valorizzare i talenti giovanili, ma anche quello di costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport, dando vita ad iniziative di espressione creativa e artistica che siano rappresentative delle culture giovanili dei territori. Inoltre, attraverso questi “Spazi civici” - continua il presidente Mezzaroma - si vuole promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l’impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco, oltre a sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare o rafforzare network e presidi educativi per i giovani del territorio, in una prospettiva inclusiva e sostenibile”.

Lo Spazio Civico “Community Hub for young people” ha avviato l’attività il 1° ottobre 2023, durerà due anni e sarà aperto a chiunque vorrà iscriversi. La società capofila del progetto è ASD Azzurri e a lavorare in sinergia come partner del progetto saranno le associazioni: Pride Vesuvio Rainbow - APS Humans - APS Piccoli Passi Grandi Sogni - ASD Pochos Napoli - ASD Circolo Nautico Posillipo.

A queste associazioni si affiancherà l’impegno di molti volontari e professionisti per dar vita ad un programma di attività che oltre allo svago e al divertimento punta diritto all’ambizioso obiettivo di crescita sociale di tutta la comunità, trainata dalla forza propulsiva dei giovani.

La dichiarazione del coordinatore del Progetto Antonello Sannino

Antonello Sannino - Coordinatore Progetto ha dichiarato: “Il progetto “Community Hub For Young People”, finanziato attraverso l’Avviso Spazi Civici di Comunità - Play District di Sport e Salute, ha come obiettivo quello di ridurre il disagio sociale delle giovani generazioni del nostro territorio, attraverso l’aggregazione, la socializzazione e pratica sportiva. Partono infatti con il progetto i corsi gratuiti di calcio, pallavolo, volley, rugby e padel per i ragazzi e per le ragazze dai 14 ai 24 anni. L’azione progettuale su 24 mesi prevende inoltre laboratori extra sportivi di radio digitale, giornalismo, videomaking ed educazione alimentare, oltre ad uno sportello d’ascolto psicologico e legale. Lo sport quindi vettore concreto di integrazione, inclusione e sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione, in particolare omofobica, transfobico e di genere. Un progetto importate che consentirà di rafforzare la rete territoriale, per offrire una importante e concreta opportunità di crescita per il nostro territorio.

Le attività sportive proposte saranno: Calcio - Rugby - Padel - Pallacanestro – Pallavolo.

Le attività extra-sportive saranno: Laboratorio radio digitale - Sportello legale e psicologico - Laboratorio educazione alimentare - Laboratorio videomaking.

Tutte le attività saranno seguite con attenzione al fine di perseguire anche l’obiettivo di integrazione attraverso specifiche attività in modo da accompagnare i giovani a divenire essi stessi protagonisti della gestione dello Spazio Civico.

Per informazioni: Pochos Napoli - stecirillo@libero.it-antonello.sannino@hotmail.it

La presentazione del progetto, martedì 14 novembre alle ore 11,00 nel Teatrino San Francesco di Sales dei Salesiani - Via Margherita di Savoia - Torre Annunziata