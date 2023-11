A cura della Redazione

Ancora disservizi idrici a Torre Annunziata. Dopo l'interruzione dell'erogazione dell'acqua per lavori programmati alla rete, e il ripristino avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 14 novembre, questa volta un guasto sta provocando disagi presso le utenze (residenziali e commerciali) ubicate in diverse strade della città, tutte nell'area centro-nord. Come si può notare dall'immagine, vi è una grossa perdita d'acqua - veromilmente legata a qualche rottura di una tubatura - in corso Umberto I all'incrocio con via Gino Alfani.

La GORI comunica, infatti, che sono interessate le seguenti zone:

CORSO UMBERTO I (DALL'INCROCIO DI VIA DEI MILLE FINO ALL'INCROCIO CON VIA GAMBRADELLA)

VIA CARAVELLI

VIA DEI MILLE

VIA DELLE QUATTRO GIORNATE

VIA GINO ALFANI

VIA MARESCA

VIA MAURO MORRONE

VIA PASQUALE FUSCO

VIA PROTA

VIA SIMONETTI

VIA VESUVIO

VIA VINCENZO GAMBARDELLA

VIA ZAMPA

E TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16:00 di martedì 14 novembre.