A cura della Redazione

Approvato il progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria di diverse strade del comune di Torre Annunziata.

La commissione straordinaria ha deliberato l'ok alla proposta progettuale redatta dall'architetto Serena Arpino e validata dal dirigente dell'UTC, l'ingegnere Valentino Ferrara.

L'ammontare della spesa è pari a 900mila euro (IVA inclusa), così come riportato nel quadro economico delle opere. Poco più di 770mila euro la somma destinata ai soli lavori, il resto delle voci è relativo a oneri accessori e IVA che, per legge, devono essere computati.

Le strade che saranno interessate dagli interventi - non appena verrà aggiudicata la gara d'appalto - sono corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III, via Roma, piazza Imbriani, traversa Bottaro, via Solferino.

Per quanto riguarda corso Umberto, inoltre, verranno risistemate anche le aree adibite a passi carrabili e la segnaletica afferente agli accessi pedonali.