A cura della Redazione

Torre Annunziata - Natale 2023: luminarie sui corsi e nelle Ville

Quest’anno sarà un Natale diverso da quello dell’anno scorso, il più buio della storia di Torre Annunziata.

Vi ricordate l’anno scorso? Non c’erano luminarie per strada, né quelle solitamente fatte installare dall’Amministrazione comunale né quelle dei commercianti fuori ai propri negozi, molti dei quali furono costretti a toglierle perché la procedura seguita per l’allestimento non era quella legale.

Questo Natale, invece, la Commissione Straordinaria ha deciso l’installazione delle luminarie natalizie lungo corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III. Inoltre saranno illuminate Villa del Parnaso (bellissime le luci artistiche allestite a Natale 2017) e Villa comunale, le piazze cittadine (piazze Cesàro, Nicotera, Imbriani), alcune strade più commerciali, anche con slipts leds sugli alberi, e alcuni punti strategici della città. Infine saranno allestiti alberi di Natale in più zone (Villa comunale, quartiere Deriver, piazza Imbriani, ecc.).

L'accensione delle luminarie è prevista per il primo fine settimana del mese di dicembre.

Insomma, sarà un Natale più luminoso ma anche ricco di eventi e iniziative. Il programma non è stato ancora definito, ma non mancheranno spettacoli di un certo spessore. L’anno scorso ci furono il concerto di Enzo Avitabile e la rappresentazione musicale di Lina Sastri, grazie anche alle risorse stanziate da Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli.

Non mancherà sicuramente la 51^ Mostra Presepistica – Città di Torre Annunziata del maestro Salvatore Giordano nella Cappella dell'Arciconfraternita SS. Sacramento (attigua alla Chiesa del Carmine), presumibilmente dall’8 dicembre al 6 gennaio 2024.