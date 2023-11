A cura della Redazione

Cattivo funzionamento della fontanina ubicata nella “Curva” di via Gino Alfani. Lo zampillo dell’acqua è troppo alto e addirittura fuoriesce dalla vaschetta, inondando il marciapiede.

I cittadini che intendono bere, devono fare acrobazie per non bagnarsi. Sarebbe il caso che l’Ufficio tecnico intervenisse per riparare il guasto e scongiurare il pericolo di eventuali cadute a causa del pavimento bagnato.

Intanto persistono ancora le transenne attorno all’area del pino marittimo, nonostante sia stato effettuato l’intervento di sostegno dell’albero e abbattuto il grosso ramo che presentava una profonda fenditura.

Il motivo è dovuto al fatto che l’Ufficio tecnico comunale intende completare l’intervento con elementi di arredo intorno ai puntoni fissati al suolo.

Al di là della recinzione, l’area è frequentata assiduamente dai cittadini che stazionano al suo interno anche seduti sulle panchine.