La Regione Campania ha approvato le graduatorie definitive relative al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’annualità 2022.

Sono state inoltrate oltre 72 mila domande per un fabbisogno di circa 123 milioni di euro. Grazie ad un’azione di ricognizione su altri fondi, il budget disponibile è passato da 28 milioni e 481mila euro ad oltre 35 milioni di euro, ampliando la platea complessiva dei beneficiari fino ad oltre il 50% delle domande ammissibili.

A Torre Annunziata sono state ammesse al contributo 194 famiglie, altre 162 sono rimaste escluse per mancanza di risorse.

“Ma il fatto gravissimo e che a fronte di questa emergenza sociale il Governo Meloni non ha previsto nessuna risorsa per il fondo sociale affitti, sia con la scorsa finanziaria che in quella in discussione in Parlamento – afferma Giuseppe Manto, segretario cittadino del Partito Democratico -. Intanto crescono gli sfratti per morosità e le difficoltà delle famiglie in locazione. La progressiva riduzione della platea e delle risorse per il reddito di cittadinanza aggraveranno questo stato di cose. Il PD, insieme alle altre forze di opposizione e alle organizzazione sindacali, sta conducendo una battaglia affinché si incrementi in fondo sociale affitti, si rafforzi lo strumento dei contratti a canone concordato e si incrementi l'edilizia sociale”.

