Studenti e insegnanti dell’Istituto privato “G. Papi” di Pomigliano d’Arco protagonisti di un calendario antiviolenza contro il femminicidio, con foto in bianco e nero, preparato proprio per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” che si svolgerà sabato 25 novembre”.

La direzione fotografica è stata affidata a Salvatore Gallo, titolare dell’agenzia Foto&Fatti di Torre Annunziata, e nostro collaboratore.

Il calendario sarà scaricabile on line dal sito della scuola o si potrà acquistare al prezzo di 5 euro. Il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza ad una comunità terapeutica del territorio.

A dare lo spunto all’iniziativa è stata la vicenda di Giulia Cecchettin, che ha tenuto col fiato sospeso un intero Paese fino al macabro ritrovamento del corpo della ragazza, uccisa dal suo ex fidanzato.