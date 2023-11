A cura della Redazione

Nuova allerta meteo in Campania. Scatterà dalle ore 1.00 di sabato 25 novembre e persisterà fino alle 22 della stessa giornata.

La Protezione Civile regionale ha infatti diffuso un avviso di criticità idrogeologica "giallo" su tutto il territorio ad eccezione delle zone Alto Voltturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, e Tanagro.

In pratica, il maltempo imperverserà su tutta l'area costiera della regione. Sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovesci o isolat temporali. Possibili nevicate nelle zone interne, dovute al brusco calo delle temperature sin dal mattino. Inizialmente, previste a quota superiore ai mille metri ma poi anche a quote inferiori dal pomeriggio (6-700 metri). Le piogge tenderanno ad attenuarsi nel corso della mattinata a partire dall'area settentrionale della regione. Il mare si presenterà molto mosso e agitato, al largo e in prossimità dei litorali.

I venti sprieranno forti durante la notte e si affievoliranno in serata.

Domenica 26 novembre, invece, tornerà il sereno anche se farà più freddo.