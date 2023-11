A cura della Redazione

Convegno: “Strategie Imprenditoriali e Nuove Competenze Professionali per un Futuro Sostenibile”

Il 27 novembre alle ore 16.00, il Centro Studi “Stoà” di Ercolano sarà la prestigiosa cornice di un evento d'eccellenza dedicato ad imprenditori e professionisti.

Il convegno intitolato: "Strategie Imprenditoriali e Nuove Competenze Professionali per un Futuro Sostenibile", con il patrocinio della Regione Campania, si propone come una straordinaria occasione per esplorare gli aspetti più critici del percorso di crescita imprenditoriale.

Focalizzandosi sullo sviluppo di una cultura aziendale sostenibile e consapevole, il dibattito vedrà la partecipazione autorevole di figure istituzionali e professionisti di spicco.

Tra i relatori, figurano l'assessore alla Formazione della Regione Campania Armida Filippelli, il presidente del CUP Regionale Domenico De Crescenzo, e rinomati professionisti come l’avvocato Domenico Iodice, il dott. Luca Porta e il direttore generale dell’Incubatore Campano Pasquale Brancaccio.

L'evento segnerà il punto di partenza di un ciclo di seminari gratuiti organizzati dalla KULISAB srl, volti a potenziare le competenze professionali nel settore finanziario e gestionale. Per chiunque fosse interessato a partecipare al convegno, basterà registrarsi a questo link: CLICCA QUI