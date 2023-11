A cura della Redazione

“Violenza sulle donne: tutte le forme di una piaga silenziosa”: l'incontro al Marconi

Una mattinata di confronto tra esperte e giovani studentesse e studenti. Sarà questo l'obiettivo dell'incontro dal titolo “Violenza sulle donne: tutte le forme di una piaga silenziosa” che si terrà lunedì 27 novembre all'istituto Marconi di Torre Annunziata.

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne e in giorni in cui la cronaca nazionale è sconvolta dall'ennesimo femminicidio, le ragazze e i ragazzi dell'istituto tecnico si confronteranno con un parterre di donne che si dedicano da tempo al tema.

Ospiti dell'evento saranno, infatti, la giornalista di Metropolis, Giovanna Salvati, che in decine di articoli ha raccontato episodi di violenza sul nostro territorio ed è stata lei stessa oggetto di pressioni e violenze per poter svolgere il proprio lavoro; Daniela Lourdes Falanga di Antinoo Arcigay Napoli, attivista e donna trans che ha lottato per anni contro chi nella sua famiglia e fuori ha provato a negarle l'affermazione del proprio io; l'avvocata Ida Napolitano, esperta in assistenza a vittime di violenza e impegnata nello sportello legale Codice Rainbow di Caivano.

Le tre ospiti porteranno la loro esperienza e racconteranno come ogni giorno devono confrontarsi con la violenza di genere. A fare gli onori di casa sarà la dirigente scolastica, Agata Esposito, che già in diverse occasioni ha messo la scuola al centro di progetti a carattere sociale e a favore dell'inclusione e della partecipazione attiva dei suoi ragazzi. “Sarà un'occasione di riflessione per i nostri alunni che avranno la possibilità di vedere come la violenza di genere si manifesti tutti i giorni, anche nei piccoli gesti, mettendo le basi per le tragedie a cui siamo poi costretti ad assistere” ha dichiarato la preside.

L'incontro fa parte di una campagna di sensibilizzazione promossa dall'Ats Rainbow Refuge che si occupa, tra i vari interventi, di portare la voce contro le discriminazioni e la violenza di genere nelle scuole. A illustrare il progetto, finanziato dalla Regione Campania e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sarà il referente Antonello Sannino, in rappresentanza del gruppo di associazioni che compongono l'Ats. L'incontro sarà coordinato e moderato dal giornalista Vincenzo Sbrizzi.