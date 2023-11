A cura della Redazione

Ci sono persone che non riescono a non donarsi al prossimo. Esistono uomini e donne che fanno dell'altruismo uno stile di vita.

A Torre Annunziata, tra l'indifferenza di tanti, per fortuna ci sono persone che sanno rendere la propria mano per afferrare quella di chi più ne ha bisogno, cercando di donare un minimo di vita, un sorriso, in alcuni casi anche una speranza.

Nicola Napoli, maestro pizzaiolo titolare della pizzeria “Il Buco” di via IV Novembre, è una di queste persone e non è la prima volta che dimostra la grandezza del proprio cuore. Nicola è uno di quelli che sanno tendere la propria mano ed è un bene per una comunità come quella torrese.

Sabato sera Nicola mi ha rivelato un'altra delle sue iniziative, grazie alla quale vorrà dedicare un po' del suo prezioso lavoro ai meno abbienti.

Dall'inizio di dicembre, e con l’avvicinarsi del Natale Nicola, assieme alla sua squadra, donerà un momento di serenità a chi vive momenti di difficoltà economica. Il suo intento sarà quello di offrire, in modo completamente anonimo, una pizza formato famiglia a chi ne farà richiesta.

“Faccio questo - afferma - perché mi fa stare bene sapere di poter aiutare il prossimo, aiutare i miei fratelli a cui può giovare anche un minimo di sostegno. Chiamatemi in privato e ci organizzeremo".

L'intento de pizzaiolo torrese e il suo team, tra cui ci sono anche i ragazzi del quartiere a cui lui stesso ha insegnato gratuitamente l'arte del saper fare la pizza, è quello di soddisfare "solo" 10 famiglie al giorno e con ritiro ad orario e giorno prestabilito presso la pizzeria “Il Buco”. E non è poco!

Grazie Nicola. Un grande abbraccio di solidarietà anche a te, che sei persona buona e di coscienza.

(Nella foto Nicola Napoli con uno dei ragazzi a cui sta insegnando l'arte del pizzaiolo)