A cura della Redazione

Filippo Turetta ha reso dichiarazione spontanee con le quali ha sostanzialmente confermato quanto detto alla polizia tedesca. Lo ha detto a Fanpage.it Giovanni Caruso, avvocato del 22enne arrestato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Di fatto il ragazzo, ora in carcere a Verona dopo essere stato estradato dalla Germania sabato scorso, ha ammesso nuovamente, anche davanti al Gip, di aver ucciso la ex fidanzata.

Al giudice per le indagini preliminari, però, Turetta non avrebbe detto altro avvalendosi della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato che indaga in merito al caso Cecchettin. Stando alle indiscrezioni, non confermate dal legale, il ragazzo sarebbe scoppiato in lacrime davanti al Gip durante l'interrogatorio di garanzia: un incontro durato non più di una mezz'oretta.

Accusato di omicidio volontario aggravato e di sequestro di persona, a Filippo Turetta non è stata ancora contestata la premeditazione dell'omicidio della giovane ventiduenne. Un'aggravante che potrebbe costargli l'ergastolo.