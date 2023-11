A cura della Redazione

Prorogata l'allerta meteo gialla ma solo su alcune aree della Campania.

La Protezione Civile regionale ha diffuso un nuovo avviso di criticità idrogeologica che scatterà dalle ore 20 di stasera e perdurerà fino alle 8 di domattina (mercoledì 29 novembre) e interesserà piana campana, isole del golfo, Napoli, area vesuviana, penisola sorrentina-amalfitana, Alto Volturno e Matese, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.

La decisione di procrastinare l'allerta deriva dal fatto che le abbondanti piogge di queste ore hanno reso particolarmente fragili i terreni, con conseguente incremento di rischio di frane, smottamenti e colate di fango. Resta dunque in vigore l'allarme per altre 12 ore (attualmente, l'allerta era prevista su tutta la regione fino alle 20) anche in assenza di precipitazioni.