A cura della Redazione

Assunzioni alla PrimaVera di Torre Annunziata, la società municipalizzate del Comune oplontino che gestisce il servizio di igiene ambientale.

Sono stati pubblicati due bandi di reclutamento di personale, per complessivi 3 posti: 2 di livello 6 - area di coordinamento amministrativo; 1 di livello 6 - area operativa Igiene urbana. In entrambi i casi, occorre il possesso di una laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in Giurisprudenza o Economia (per i 2 posti) e Ingegneria, Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Scienze Ambientali (1 posto).

Le istanze vanno presentate entro il 18 dicembre prossimo in via telematica al portale inpa.gov.it, ossia quello di reclutamento del personale nelle Pubbliche Amministrazioni. E' necessario possedere lo SPID o la carta di identià elettronica, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata personale. Per la partecipazione ai concorsi deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento di 10 euro. I contratti di lavoro che verranno sottoscritti dai vincitori sono a tempo pieno e indeterminato.

Sono previste prove scritte (con eventuale preselettiva in caso di un numero cospicuo di candidati) e orali.

Per tutte le informazioni è possibile consultare anche il seguente link: https://primaverata.it/lavora-con-noi/.