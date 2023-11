A cura della Redazione

Nell’ambito delle attività di prevenzione previste dalle disposizioni vigenti, per cui è stato istituto un gruppo di lavoro specifico con il supporto del referente aziendale per le attività sanitarie Ferdinando Primiano, sono state programmate delle prove di evacuazione delle strutture Asl Na 3 Sud.

La prima prova, con l’obiettivo di far fronte al rischio sismico e vulcanico, si è svolta ieri (28 novembre 2023 ore 10,00) presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco.

L’esercitazione ha interessato il reparto di medicina con il coinvolgimento di tre tipologie di pazienti: non autonomo, semiautonomo, autonomo.

Lo stesso tipo di intervento è previsto per la giornata di domani (30 novembre 2023 ore 10,00) presso l’ospedale di Boscotrecase. Anche qui coinvolgimento del reparto di medicina e simulazione di evacuazione di tre tipi di pazienti.

Più impegnativa la prova in programma venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 12,00. La struttura interessata sarà il presidio ex Bottazzi di Torre del Greco con il coinvolgimento delle strutture centrali (tra cui direzioni, generale, amministrativa e sanitaria, risorse umane, acquisizione beni e servizi), ubicate tra il secondo piano e il piano terra. È prevista la partecipazione dei dipendenti e dell’utenza per un totale di circa 200 persone.

Saranno presenti all’esercitazione anche le squadre antincendio e di primo soccorso.

“Il nostro obiettivo - spiega il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo - è quello di informare, formare e addestrare le figure chiave per la gestione dell’emergenza simulata. Le attività di prevenzione sono fondamentali per essere pronti ad affrontare anche la più remota delle evenienze”.