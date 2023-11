A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata a sostegno degli studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate residenti nella città oplontina. Approvato il bando per l'erogazione di contributi a coloro che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di I e II grado (Medie e Superiori) con il massimo punteggio e lode.

La domanda di ammissione deve pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 10 dicembre. All'istanza va allegata la certificazione Isee.

Complessivamente, sono 16 le borse di merito messe a disposizione: 9 da 450 euro per gli alunni delle terze Medie "licenziatisi" con 10 e 10 e lode, a cui se ne aggiunge una da 202,07 euro. Per quanto riguarda gli Istituti superiori, sono 5 da 450 euro e una da 327,65 euro per gli studenti diplomatisi con voto da 100 a 100 e lode.

L'avviso precisa che "la borsa di merito verrà erogata mediante assegno virtuale da spendere esclusivamente per l’acquisto di libri e materiale didattico presso le librerie accreditate con l’Ente".